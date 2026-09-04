Бабье лето придет в Москву на следующей неделе

Предстоящие выходные будут прохладными и дождливыми

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Дождливые и прохладные выходные ждут жителей московского региона, после чего во вторник придет бабье лето, которое продержится несколько дней, сообщила "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина в пятницу.

"Не очень хорошая погода у нас будет в выходные. В субботу, 5 сентября, в московском регионе дождь, местами сильный, в отдельных районах днем гроза. Температура будет всего 16-18 градусов тепла, по области - 14-19. Да еще и ветер будет, местами с порывами до 17 метров в секунду", - сказала Паршина.

По ее словам, в воскресенье, 6 сентября, будет похожая погода - дождь различной интенсивности, ночью небольшой, по области умеренный, днем - 15-17 градусов тепла.

"7 сентября, в понедельник, в начале недели уже такое заметное похолодание - ночью 7-9 градусов, днем 12-14, что на три градуса ниже климатической нормы для этого дня. Ветер уже будет северо-западный, днем небольшой умеренный дождь", - уточнила Паршина.

Затем, отметила синоптик, погода начнет налаживаться: "два дня у нас будет без осадков, 8 и 9 сентября, хотя ночи будут прохладные - плюс 4-9 градусов, а днем - 13-18 градусов 8 сентября и 16-21 градус 9 сентября.

"То есть, это небольшое потепление. Все ждут бабьего лета. Можно сказать, что эти два дня, когда преимущественно без осадков, 8-го и 9-го, - это короткое бабье лето все-таки наступит. Потом опять дождики, а бабье лето - это период сухой и теплой погоды, которая будет связана с влиянием антициклона с запада", - пояснила Паршина.

В четверг, 10 сентября, опять ожидается небольшой дождь с прояснениями, ночью теплее - 8-13 градусов, днем тоже теплее - около 18-23, заметила она.

"Погода приходит в норму для 10 сентября. 11 сентября местами небольшой дождь и опять облачно - ночью 10-15 градусов, днем так же 18-23", - сказала Паршина.

Она добавила, что следующие выходные тоже пройдут под знаком облачной погоды - местами пройдет небольшой дождь. "Ночью 8-13 градусов тепла, а дневная температура несколько снизится - 16-21 градус", - подытожила Паршина.