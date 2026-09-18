Дептранс Москвы сообщил о сокращении числа ДТП с каршерингом на четверть

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы сообщил, что в январе-августе 2026 года число ДТП с машинами каршеринга сократилось на 25% к 2025 году, число погибших снизилось на 40%, пострадавших - на 27%.

По мнению чиновников, снизить аварийность помогли обязательная верификация пользователей через Mos ID, когнитивные тесты на проверку реакции перед поездкой, штрафы за опасную езду, блокировка пользователей за системные нарушения правил, регулярные проверки Госавтоинспекции на дорогах, а также субсидии на обновление автопарк