В Москве в субботу внешнюю сторону Садового перекроют для мотофестиваля

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в субботу 19 сентября будут перекрывать внешнюю сторону Садового кольца для Московского мотофестиваля, сообщил городской дептранс.

Движение для автомобилей будет закрыто: с 00:01 до 20:00 на участках проспекта Академика Сахарова и улицы Маши Порываевой; с 12:00 по всей внешней стороне Садового кольца. Перекрытия будут снимать по мере прохождения мотоколонны.

18 сентября с 15:00 до 23:59 и 19 сентября с 20:00 до 23:59 для проезда будет закрыта одна полоса в каждом направлении: на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой; на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

С 16 по 19 сентября на некоторых участках будет запрещена парковка.

Во время проезда мотоколонны в районе Садового кольца также будут закрыты подъезды к некоторым городским объектам. Среди них торгово-развлекательный комплекс "Атриум", ТРЦ "Павелецкая Плаза", "Смоленский пассаж", Парк Горького, парк искусств "Музеон", Театр сатиры, Театр кукол имени Образцова, Театр имени Моссовета, Концертный зал имени Чайковского, Московский международный дом музыки, Курский и Павелецкий вокзалы, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Филатовская больница и Алексеевская глазная больница.

Юбилейный 15-й Московский мотофестиваль 19 сентября завершит мотосезон 2026 года. В 12:00 мотоколонна стартует от проспекта Академика Сахарова и проедет по Садовому кольцу. До 18:00 гостей и участников фестиваля ждет программа с мастер-классами, выступлениями звезд эстрады и розыгрышами.