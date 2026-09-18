В Москве в пятницу проголосовали 2,27 млн человек

Были зафиксированы неполадки в работе терминалов электронного голосования

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Первый день голосования в Москве прошел штатно, избирательные участки завершили свою работу в 20:00 и вновь откроются в 8:00 19 сентября, при этом онлайн-голосование продолжается круглосуточно.

Всего на текущий момент в голосовании в столице уже приняли участие 2,27 млн избирателей. Большинство из них выбрали электронный формат голосования - онлайн или при помощи терминалов на избирательных участках.

"В электронном голосовании в Москве приняли участие почти 2,1 млн человек. Это и москвичи, и мобильные избиратели из других регионов России. При помощи традиционных, бумажных бюллетеней голоса на выборах в Государственную Думу отдали порядка 180 тыс. московских избирателей. Выборы проходят в штатном режиме дистанционно и на избирательных участках", - сказал зампредседателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут журналистам в пятницу вечером.

По его словам, в пятницу жалоб в Мосгоризбирком не поступало.

"Наблюдатели на участках и в видеоцентре постоянно находятся на связи с экспертами штаба. Именно поэтому все ситуации, требующие внимания, разбираются максимально оперативно. Ко всем выявленным кейсам мы относимся максимально внимательно. Если кто-либо из избирателей столкнулся со сложностями в волеизъявлении, наш штаб открыт к разбору всех ситуаций и просим обращаться к нам", - отметил в свою очередь руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

Он сообщил, что в течение непродолжительного времени фиксировались неполадки в работе терминалов электронного голосования. По словам специалистов, они могли быть связаны с атаками на информационные системы. Все неполадки были своевременно устранены и никак не повлияли на ход голосования и корректность учета голосов. Во время коротких задержек работы терминала сохранялась возможность получить бумажный бюллетень или отдать голос с помощью онлайн-голосования, заявил глава штаба.

В пятницу Московскую городскую избирательную комиссию и Общественный штаб посетила делегация международных наблюдателей из Абхазии, Ирана, Киргизии, Уганды и ЮАР. Члены делегации дали высокую оценку московскому стандарту выборов.

"Сегодня мы работаем с нашими коллегами, партнерами Московской городской Думы по парламентскому движению столиц стран БРИКС. Мы обсудили технические и законодательные аспекты ДЭГ, охватив всю историю модернизации российского избирательного законодательства. Также мы убедились, что голосование проходит спокойно, в штатном режиме. Общественный контроль охватывает все избирательные участки столицы и дистанционное электронное голосование", - сказал журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, в следующие два дня международные наблюдатели посетят различные участковые избирательные комиссии и на месте увидят, как проходит процесс голосования.

"Мы очень хотели бы, чтобы технологии, которые применяются в Москве, были использованы и у нас. Конечно, наш главный противник - это время: его очень мало для внедрения таких решений. Но мы впечатлены и рады, что эти технологии были нам представлены", - отметил спикер городского совета Тшване (ЮАР) Мнчеди Ндзванана.

Помимо этого, 18 сентября избирательный участок № 100, расположенный в торговом центре "Афимолл Сити" во флагманском центре госуслуг Центрального административного округа, посетили представители Республики Мордовия, Республики Тыва, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей, где в эти дни выбирают высших должностных лиц субъектов.