На федеральной платформе ДЭГ проголосовали более 2,8 млн человек, явка достигла 70%

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Свои голоса на выборах на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) отдали уже 70% зарегистрировавшихся избирателей, сообщает в пятницу пресс-служба Минцифры РФ.

"На федеральной платформе ДЭГ уже проголосовали более 2,8 млн человек. По состоянию на 21:45 часов явка составила 70% от числа зарегистрированных участников", - сообщили в пресс-службе министерства.

В топ регионов по явке на 21:45 вошли: Смоленская область - 80%, Новгородская область - 80%, Республика Марий Эл - 79 %, Костромская область - 75% и Чувашия - 73%.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва, а также совмещённые выборы разных уровней проходят в РФ с 18 по 20 сентября. Проголосовать на федеральной платформе ДЭГ могут жители 32 регионов, заранее подавшие заявление на Госуслугах. Москвичи в свою очередь голосуют через mos.ru.