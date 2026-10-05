Подготовка отделений FPV-перехватчиков из резервистов началась в Московском военном округе

Добровольцы будут участвовать в защите воздушного пространства столичного региона

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Московском военном округе (МВО) началось обучение отделений FPV-перехватчиков из состава резервистов, сообщила в понедельник пресс-служба МВО.

"К занятиям приступили граждане, пребывающие в запасе, прошедшие отбор и изъявившие желание добровольно участвовать в защите воздушного пространства столичного региона", - сказано в сообщении пресс-службы МВО.

По её данным, "программа подготовки включает изучение технических характеристик FPV-дронов-перехватчиков, отработку навыков пилотирования на специализированных симуляторах и практические полёты на полигонах".

Отделения FPV-перехватчиков, подготовка которых стартовала в Московском военном округе, станут дополнительным эшелоном обороны воздушного пространства, отмечает пресс-служба МВО.

По её данным, они "будут действовать наряду с силами и средствами ПВО, расчётами мобильных огневых групп и постами воздушного наблюдения, дополняя существующую эшелонированную систему защиты Московского военного округа и критически важных объектов инфраструктуры".