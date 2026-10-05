Поиск

Подготовка отделений FPV-перехватчиков из резервистов началась в Московском военном округе

Добровольцы будут участвовать в защите воздушного пространства столичного региона

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Московском военном округе (МВО) началось обучение отделений FPV-перехватчиков из состава резервистов, сообщила в понедельник пресс-служба МВО.

"К занятиям приступили граждане, пребывающие в запасе, прошедшие отбор и изъявившие желание добровольно участвовать в защите воздушного пространства столичного региона", - сказано в сообщении пресс-службы МВО.

По её данным, "программа подготовки включает изучение технических характеристик FPV-дронов-перехватчиков, отработку навыков пилотирования на специализированных симуляторах и практические полёты на полигонах".

Отделения FPV-перехватчиков, подготовка которых стартовала в Московском военном округе, станут дополнительным эшелоном обороны воздушного пространства, отмечает пресс-служба МВО.

По её данным, они "будут действовать наряду с силами и средствами ПВО, расчётами мобильных огневых групп и постами воздушного наблюдения, дополняя существующую эшелонированную систему защиты Московского военного округа и критически важных объектов инфраструктуры".

Минобороны РФ Москва Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин сообщил о девяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Дептранс Москвы сообщил, что сбой на серой ветке метро был связан с задымлением в вагоне

 Дептранс Москвы сообщил, что сбой на серой ветке метро был связан с задымлением в вагоне

Движение на серой ветке московского метро восстановлено

Пятеро погибших обнаружены на месте пожара на Краснозаводском химзаводе

В метро Москвы прервано движение поездов от "Серпуховской" до "Нагорной"

 В метро Москвы прервано движение поездов от "Серпуховской" до "Нагорной"

Аэропорт Внуково работает по согласованию

Аэропорт "Шереметьево" вернулся к штатной работе

 Аэропорт "Шереметьево" вернулся к штатной работе

Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию

Потепление и дождь ждут москвичей на следующей неделе

 Потепление и дождь ждут москвичей на следующей неделе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12099 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3831 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 108 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов