Число летевших на Москву дронов выросло до 28

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На подлете к Москве уничтожено еще 15 беспилотников, проинформировал мэр столицы Сергей Собянин.

"Уничтожены еще пятнадцать БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - говорится в сообщении в канале Собянина в Max.

Ранее в ночь на вторник сообщалось об уничтожении 13 БПЛА, летевших на Москву, таким образом их общее количество увеличилось до 28.

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский временно приостановили работу.