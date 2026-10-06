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За ночь в Подмосковье сбили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах, есть повреждения

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь в Подмосковье в ходе отражения беспилотной атаки сбито 185 БПЛА в 16 муниципалитетах, сообщил во вторник глава региона Андрей Воробьев.

"Силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией Московской области уничтожены и подавлены 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. В Истре повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома", - сообщил Воробьев в своем "Max".

Также в Домодедово произошло возгорание частного дома, еще один дом разрушен в Барыбино, добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2026 года Военная операция на Украине
Андрей Воробьев Подмосковье Домодедово Волоколамск
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