На Славянской площади Москвы открыли памятную доску Дзержинскому

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Мемориальная доска, посвященная деятельности Феликса Дзержинского на посту одного из руководителей Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) открыта на историческом здании ВСНХ на Славянской площади в Москве, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Дзержинский возглавил ВСНХ в 1924 году в период НЭП и оставался на этом посту до своей кончины в 1926 году.

В церемонии торжественного открытия памятной доски приняли участие первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, председатель Общественного совета при ФСБ России Василий Титов.

"Сегодня Россия вновь решает масштабные задачи наращивания промышленного потенциала и достижения технологического суверенитета. Исторические условия, конечно, другие. Но значение эффективного государственного управления, жесткой дисциплины и личной ответственности за результат остаётся неизменным", - сказал на открытии Мантуров.

По его словам, "эти качества, в сочетании с исключительной работоспособностью и требовательностью к себе, отличали Феликса Эдмундовича Дзержинского".

В свою очередь помощник президента РФ Мединский подчеркнул важность исторической памяти в отношении отечественных деятелей.

"Открытие подобного рода мемориальных, то есть от слова memory - памятный, досок - это очень благое дело. Это наша память, это надежда на то, что мы научимся правильно относиться к нашей великой истории и к нашим выдающимся соотечественникам", - сказал Мединский.

"Самое худшее, что мы можем делать сегодня, это пытаться что-то сломать, снести памятники под улюлюканье толпы", - добавил глава РВИО.

ВСНХ СССР координировал работу советов народного хозяйства союзных республик, промышленных предприятий союзного значения, а также курировал высшие и средние технические учебные заведения.

Дзержинский - основатель и первый руководитель Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), а позже - ГПУ и ОГПУ.