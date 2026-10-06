С начала суток число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 122

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что нейтрализованы еще десять беспилотников, летевших к Москве.

Судя по его сообщениям, с начала суток было сбито уже 122 таких БПЛА.

В Подмосковье за ночь сбили 185 БПЛА в 16 муниципалитетах, сообщил ранее губернатор Андрей Воробьев.

"В Истре повреждены 10 частных домов в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское Волоколамского округа повреждены фасад и остекление дома", - проинформировал Воробьев.

Один дом загорелся в Домодедове, в селе Лобаново, один дом разрушен в Барыбине. Погиб один человек, пострадали шестеро.