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Почти два десятка машин повреждены в Солнечногорске из-за падения беспилотника

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Беспилотник упал на стоянку автомобилей в подмосковном Солнечногорске, повреждено почти 20 машин, сообщил глава городского округа Константин Михальков во вторник.

"Нахожусь на месте происшествия в Дурыкино. На стоянку автомобилей упал БПЛА, повредив 19 единиц техники. Ущерб оценивают специальные службы. Пострадавших на этом объекте нет", - написал Михальков в своем канале в мессенджере Max.

Он добавил, что пожарные прибыли на место происшествия в течение десяти минут, возникшее возгорание ликвидировано.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за прошедшую ночь в Подмосковье сбили 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. В результате атаки два человека погибли, девять пострадали.

Московская область Подмосковье Солнечногорск
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