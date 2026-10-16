Москва вновь увеличит годовой лимит размещения облигаций, теперь до 300 млрд рублей

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Москва закладывает в проект бюджета на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов лимит заимствований через облигации в размере 300 млрд рублей ежегодно. Предельный срок погашения долговых обязательств - 30 лет, говорится в проекте на сайте Мосгордумы.

Этот лимит на протяжении нескольких лет составлял 150 млрд рублей в год, а в бюджете на трехлетку 2026-2028 годов был увеличен до 200 млрд рублей. Впрочем, пока он практически не используется. В 2023 году столица разместила только "зеленые" облигации для населения на общую сумму 2 млрд рублей, а в 2024-2026 годах на рынок вообще не выходила.

Привлечение заимствований осуществляется "с учетом хода исполнения бюджета и фактической потребности в средствах", отметила мэрия в комментарии к проекту бюджета. Столица продолжит реализацию "ответственной и взвешенной" долговой политики, нагрузка на бюджет города сохранится на безопасном уровне, сказано в сообщении.

Бюджет традиционно дает правительству города право вносить изменения в показатели программ заимствований "в части форм, видов и сроков".

Плановый дефицит бюджета Москвы на 2027 год - 651 млрд рублей (доходы - 5,94 трлн, расходы - 6,59 трлн), на 2028 год - 500 млрд рублей, на 2029 год - 340,6 млрд рублей.