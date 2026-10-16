Пособия и выплаты москвичам проиндексируют на 4,3% с 1 января

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Пособия и выплаты семьям с детьми, горожанам старшего поколения и людям с инвалидностью в Москве с 1 января следующего года проиндексируют на 4,3%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом Собянин написал в своем канале в мессенджере Max в пятницу.

Помимо этого, минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров-москвичей с учётом городской доплаты увеличится до 28 580 рублей в месяц, отметил мэр.

Ранее Собянин сообщил, что внес в Мосгордуму проект бюджета Москвы на 2027-2029 годы; в планах - увеличение доходов бюджета, средства с которых пойдут на реализацию 13 госпрограмм.