В проекте бюджета Москвы предусмотрено последовательное снижение дефицита по годам

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В проекте бюджета Москвы в 2027 году предусмотрен дефицит в объеме 651 млрд рублей, 500 млрд рублей - в 2028 году и 340,6 млрд рублей - в 2029 году; предусмотрено последовательное снижение дефицита по годам в абсолютном и в относительном выражении, сообщила в Мосгордуме глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

По ее словам, объем дефицита может быть сокращен в процессе исполнения бюджета традиционно за счет экономии при проведении конкурсных процедур, а также в случае поступления дополнительных доходов.

"Программой государственных внутренних заимствований предусматривается возможность привлечения займов в объеме до 300 млрд рублей ежегодно, но, как и прежде, мы будем опираться на текущие результаты исполнения бюджета и руководствоваться фактической потребностью в ресурсах", - сказала глава департамента.

Зяббарова сообщила, что погашение обязательств по бюджетным кредитам запланировано в объеме по 9,8 млрд рублей ежегодно. В 2028 году будут погашены городские облигации на сумму 70 млрд рублей, размещенные в 2021 году.