Число поездок на электросамокатах в Москве в 2026 году выросло на 25%

Фото: Артем Житёнев/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Жители и гости столицы с начала года совершили на электросамокатах 64 млн поездок, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С января по сентябрь жители и гости города совершили порядка 64 млн поездок. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, размещенном в канале столичного департамента транспорта в Мах в воскресенье.

Ликсутов также отметил, что благодаря обязательной верификации через Mos ID, крупным номерам и автоматическим медленным зонам поездки на электросамокатах становятся более организованными и безопасными.

Ранее в СКР предложили ввести водительские права для управления электросамокатами. Кроме того, в ведомстве считают актуальной проработку изменений, касающихся запрета движения СИМов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.