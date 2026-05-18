Устроившего ДТП на электросамокате у Московского зоопарка вычислили по камерам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пользователь электросамоката, устроивший ДТП у Московского зоопарка 15 мая, был вычислен по камерам - его аккаунт заблокирован навсегда, в случае подтверждения вины ему грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Самокатчика, устроившего ДТП у Московского зоопарка, оперативно вычислили и привлекли к ответственности. (...) По камерам быстро выявили пользователя и навсегда заблокировали аккаунт в сервисе. Дело уже расследует прокуратура Москвы. В случае подтверждения вины пользователя за произошедшее ДТП, помимо основных санций, ему грозит штраф от оператора проката в размере от 30 до 50 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

В городе работают 375 камер Центра организации дорожного движения, которые в режиме 24/7 фиксируют передвижение средств индивидуальной мобильности.

Прокуратура Москвы 15 мая сообщила, что в этот день на Большой Грузинской улице электросамокат сбил девятилетнюю девочку-пешехода. Ее доставили в больницу, а водитель электросамоката после столкновения скрылся.