Поиск

Устроившего ДТП на электросамокате у Московского зоопарка вычислили по камерам

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Пользователь электросамоката, устроивший ДТП у Московского зоопарка 15 мая, был вычислен по камерам - его аккаунт заблокирован навсегда, в случае подтверждения вины ему грозит штраф до 50 тысяч рублей, сообщил Департамент транспорта столицы.

"Самокатчика, устроившего ДТП у Московского зоопарка, оперативно вычислили и привлекли к ответственности. (...) По камерам быстро выявили пользователя и навсегда заблокировали аккаунт в сервисе. Дело уже расследует прокуратура Москвы. В случае подтверждения вины пользователя за произошедшее ДТП, помимо основных санций, ему грозит штраф от оператора проката в размере от 30 до 50 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

В городе работают 375 камер Центра организации дорожного движения, которые в режиме 24/7 фиксируют передвижение средств индивидуальной мобильности.

Прокуратура Москвы 15 мая сообщила, что в этот день на Большой Грузинской улице электросамокат сбил девятилетнюю девочку-пешехода. Ее доставили в больницу, а водитель электросамоката после столкновения скрылся.

прокуратура Москвы Москва Московский зоопарк Дептранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

 Аномальная жара начнется в Москве с понедельника

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

 "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

 Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

Движение по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто из-за пожара

Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

Движение поездов в районе Истринского округа Подмосковья восстановлено

Работа контактной сети на железной дороге нарушена в Истринском округе Подмосковья

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

С начала суток уничтожены 35 БПЛА, которые летели в направлении Москвы

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2226 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9458 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов