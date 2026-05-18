В Москве две девочки на электросамокате попали под машину

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Москве у дома 39 по Белореченской улице двое несовершеннолетних ехали на одном электросамокате, столкнулись с легковым автомобилем и были после этого госпитализированы, сообщило городское управление ГАИ. В Мосгорпрокуратуре уточнили, что пострадали две 15-летнипе девочки.

"По предварительным данным, двое несовершеннолетних, следуя на электросамокате, пересекали проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем. Пострадавшие несовершеннолетние для оказания помощи доставлены в медицинское учреждение", - сообщило ГАИ, уточнив, что ДТП произошло в 16:50.

Прокуратура Юго-Восточного адмиинстративного округа взяла на контроль выяснение всех обстоятельств столкновения, а также процессуальную проверку по факту ДТП.