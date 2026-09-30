Поиск

В СКР высказались за введение водительских прав для управления электросамокатами

В СКР высказались за введение водительских прав для управления электросамокатами
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Следственном комитете России предлагают ввести изменения в правила управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

"Представляется необходимым внести изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в части распространения статуса водителей транспортных средств на лиц, использующих СИМ для индивидуального передвижения, а также отнесения СИМов к транспортным средствам, для управления которыми требуется получение специального права", - сказал старший инспектор седьмого отдела (аналитического сопровождения следствия) управления контроля за следственными органами Главного следственного управления СК РФ Дмитрий Асташкин в ходе совещания в Совете Федерации.

По его словам, это позволит применять ко всем потенциальным водителям СИМов уже предусмотренные требования по условиям получения права на управление транспортным средством соответствующей категории, включая достижение минимального возраста 16 лет. В настоящее время использование СИМов допускается с возраста 7 лет.

Также, отметили в СКР, введение данных изменений позволит привлекать водителей СИМов к административной и уголовной ответственности в случае причинения пострадавшим вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, в ведомстве считают актуальной проработку изменений, касающихся запрета движения СИМов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.

СК РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рютте напомнил России об оборонительных целях НАТО

В СКР высказались за введение водительских прав для управления электросамокатами

 В СКР высказались за введение водительских прав для управления электросамокатами

Обналичивание в банковском секторе в I полугодии сократилось в 2,1 раза, вне его - выросло на 4%

Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта

В ярославском селе из-за пожара на производстве пиротехники повреждены 22 дома

Путин заявил о необходимости сбалансированного и реалистичного федерального бюджета

Минфин в III квартале привлек от размещения ОФЗ 1,264 трлн рублей при плане 1,5 трлн

Дмитриев заявил о продолжении диалога с США по многим направлениям

Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

 Кравцов анонсировал запуск школьного телевидения с 2027 года

Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных

 Песков опроверг обсуждение ослабления санкций США в обмен на освобождение неких политзаключенных
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12021 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов