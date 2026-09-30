В СКР высказались за введение водительских прав для управления электросамокатами

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Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Следственном комитете России предлагают ввести изменения в правила управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

"Представляется необходимым внести изменения в Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" в части распространения статуса водителей транспортных средств на лиц, использующих СИМ для индивидуального передвижения, а также отнесения СИМов к транспортным средствам, для управления которыми требуется получение специального права", - сказал старший инспектор седьмого отдела (аналитического сопровождения следствия) управления контроля за следственными органами Главного следственного управления СК РФ Дмитрий Асташкин в ходе совещания в Совете Федерации.

По его словам, это позволит применять ко всем потенциальным водителям СИМов уже предусмотренные требования по условиям получения права на управление транспортным средством соответствующей категории, включая достижение минимального возраста 16 лет. В настоящее время использование СИМов допускается с возраста 7 лет.

Также, отметили в СКР, введение данных изменений позволит привлекать водителей СИМов к административной и уголовной ответственности в случае причинения пострадавшим вреда здоровью в результате нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, в ведомстве считают актуальной проработку изменений, касающихся запрета движения СИМов по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам.