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Подросток погиб в ДТП с участием самоката в Новой Москве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Двое несовершеннолетних, передвигаясь по проезжей части на одном частном самокате, попали в ДТП в поселении Сосенское в Новой Москве; один ребенок погиб, второй госпитализирован, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Сегодня (в пятницу - ИФ) в поселении Сосенское произошло ДТП с участием частного электросамоката. По предварительным данным ГАИ, двое несовершеннолетних передвигались вдвоем на частном электросамокате по проезжей части. В результате дорожной аварии один из них погиб, второй госпитализирован", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max.

Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура, заявили в ведомстве. На месте работают оперативные службы.

Барселонский проезд временно закрыт для движения, добавили в дептрансе.

ГАИ новая Москва
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