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Беспилотные трамваи выйдут еще на два маршрута в Москве до конца года

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Сеть беспилотных трамваев в Москве до конца года будет расширена двумя маршрутами - №15 и №21, сообщил в среду мэр столицы Сергей Собянин.

"Расширим сеть первых в мире беспилотных трамваев с пассажирами. До конца 2026-го они выйдут еще на два маршрута Краснопресненской трамвайной сети: №15 (Таллинская улица - метро "Сокол") и №21 (Таллинская улица - метро "Щукинская")", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Мэр напомнил, что сейчас в столице курсируют шесть беспилотных трамваев, которые с момента запуска проехали 72 тыс. км без единого нарушения правил дорожного движения.

"До конца 2026-го число беспилотных трамваев в столице увеличится до 15. В 2027 году еще 25 трамваев станут беспилотными. В соответствии со Стратегией развития городского транспорта до 2030 года, планируется оснастить беспилотными технологиями около 2/3 столичного парка, а к 2035-му - порядка 90% трамваев", - добавил Собянин.

Москва Сергей Собянин
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