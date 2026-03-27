В Москве к 2030 году две трети трамваев будут беспилотными

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Москве к 2030 году будут курсировать 350 беспилотных трамваев, это две трети парка, сообщил телеканалу "Москва 24" первый замглавы городского Департамента транспорта Роман Латыпов.

"Если говорить про беспилотный трамвай, сейчас у нас есть четыре машины, до конца года мы запустим еще 11 машин. Всего до конца года будет работать соответственно 15 машин, и к 2030 году - две трети парка, то есть 350 трамваев, станут беспилотными", - сказал Латыпов в интервью в программе "Москва едет" на канале "Москва 24".

Сейчас идет работа над инфраструктурой, создаются карты высокого разрешения местности, идет работа по обучению самого трамвая.

Латыпов напомнил, что в сентябре 2025 года был запущен первый в мире беспилотный трамвай.

"Он пошел в Строгине по маршруту номер 10. На настоящий момент он уже перевез больше 80 тысяч пассажиров. Проехал 29 тысяч км без единого нарушения ПДД", - отметил чиновник.

Москва Роман Латыпов Дептранс Строгино
Новости по теме

До 24 выросло количество сбитых БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы сообщил о еще четырех сбитых БПЛА

До 21 выросло число сбитых БПЛА, летевших на Москву

В Москве некомплект кадров в полиции оценен в 30-50%

ФСБ сообщила о предотвращении серии терактов в Московском регионе

В Москве каждый день 32 тысячи поездок на электросамокатах заменяют езду на машинах

Число погибших при пожаре в жилом доме в центре Москвы выросло до трех

Один человек погиб, пятеро пострадали при пожаре в центре Москвы

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8819 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 471 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1118 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 150 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 96 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
