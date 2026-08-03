Власти Москвы планируют увеличить долю беспилотных трамваев до 90% к 2035 году

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве к 2035 году 90% трамваев станут беспилотными, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Согласно стратегии развития Московского транспорта, к 2Власти Москвы планируют увеличить 030 году две трети столичного парка трамваев станут беспилотными, а к 2035 году - 90%. Беспилотная технология полностью принадлежит правительству Москвы", - сказал Ликсутов журналистам "на полях" пятого Международного транспортного саммита в понедельник в Москве.

Заммэра также сообщил, что на Большой кольцевой линии московского метро уже шесть месяцев проходят успешные испытания беспилотного поезда, состав преодолел без пассажиров свыше 4 тыс. километров.

"Уже в 2027 году начнутся первые поездки беспилотного поезда с пассажирами, а в 2030 году будет запущена первая линия беспилотного метро - БКЛ. Таким образом, все 94 поезда, которые курсируют по Большой кольцевой, станут беспилотными", - отметил Ликсутов.