Поиск

Власти Москвы планируют увеличить долю беспилотных трамваев до 90% к 2035 году

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Москве к 2035 году 90% трамваев станут беспилотными, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Согласно стратегии развития Московского транспорта, к 2Власти Москвы планируют увеличить 030 году две трети столичного парка трамваев станут беспилотными, а к 2035 году - 90%. Беспилотная технология полностью принадлежит правительству Москвы", - сказал Ликсутов журналистам "на полях" пятого Международного транспортного саммита в понедельник в Москве.

Заммэра также сообщил, что на Большой кольцевой линии московского метро уже шесть месяцев проходят успешные испытания беспилотного поезда, состав преодолел без пассажиров свыше 4 тыс. километров.

"Уже в 2027 году начнутся первые поездки беспилотного поезда с пассажирами, а в 2030 году будет запущена первая линия беспилотного метро - БКЛ. Таким образом, все 94 поезда, которые курсируют по Большой кольцевой, станут беспилотными", - отметил Ликсутов.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собянин пообещал, что виновные в теракте на Кудринской площади будут найдены

 Собянин пообещал, что виновные в теракте на Кудринской площади будут найдены

Внуково и Домодедово возобновили работу

 Внуково и Домодедово возобновили работу

Шесть БПЛА уничтожено на подлете к Москве

В ресторане на Кудринской площади в Москве взорвалась самодельная бомба

Три человека погибли, 15 пострадали при взрыве у летнего кафе в центре Москвы

Взрыв произошел в ресторане в центре Москвы, есть погибшие и пострадавшие

Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

За июль в сторону Московского региона летело 6225 БПЛА, 780 на подлете к столице

Уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву

Роспотребнадзор признал воду из московских родников непригодной для питья
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3430 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10885 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов