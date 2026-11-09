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Москвич через суд просит отменить розыск Германией его автомобиля

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Тверской районный суд Москвы рассмотрит иск жителя Москвы Дмитрия Пака к Главному управлению МВД РФ по Москве о признании отсутствующими сведений о международном розыске автомобиля.

"Судебное заседание по делу назначено на 1 декабря", - сообщили в пресс-службе суда.

Как следует из иска, заявитель в октябре 2025 года приобрел в республике Корея по договору купли-продажи автомобиль марки BMW, который в последующем был ввезен в Россию для эксплуатации и поставлен на учет в органах ГИБДД РФ.

В апреле 2026 года автомобиль был изъят сотрудниками ДПС, в связи с наличием сведений о розыске автомобиля по линии Интерпола по инициативе Германии, однако в возбуждении уголовного дела на территории России было отказано.

Истец считает, что сведения о краже автомобиля носят предположительный характер и документально не подтверждены со стороны Германии, а потому просит суд признать отсутствующими сведения о международном розыске транспортного средства по линии Интерпола и исключить его из учета разыскиваемых автомобилей.

Ранее в МВД РФ сообщали, что С февраля 2022 года НЦБ Интерпола Германии оставляет без ответов уведомления об обнаружении разыскиваемых транспортных средств, направляемые немецким правоохранительным органам в целях подтверждения актуальности информации об их розыске.

Дмитрий Пак Германия
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