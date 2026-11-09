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Трафик через аэропорты Москвы за 9 месяцев снизился на 4%

Трафик через аэропорты Москвы за 9 месяцев снизился на 4%
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Общий пассажиропоток аэропортов Московского авиаузла (МАУ) - "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" - за девять месяцев 2026 года сократился на 4,2% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 53,7 млн человек, следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс".

Самая сильная просадка - на 16% - у "Домодедово", в абсолютном выражении аэропорт обслужил 8,9 млн человек. Доля в структуре МАУ за год сократилась с 19% до 16,6%. Базовые авиакомпании аэропорта - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings.

Трафик через "Внуково" за январь-сентябрь снизился на 2%, до 12,1 млн человек. Доля в МАУ увеличилась на 0,6 п.п., до 22,6%. Через "Внуково" обслуживаются такие компании, как "Победа", "ЮТэйр", Turkish Airlines.

"Шереметьево" с начала года потеряло 1% пассажиропотока, всего перевезено 32,7 млн человек. Доля аэропорта в МАУ при этом выросла - до 60,8% против 59% год назад. БОльшую часть трафика "Шереметьево" обеспечивает группа "Аэрофлот", которая объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Сообщалось, что перевозки группы за девять месяцев снизились на 0,6%, достигнув 42,2 млн человек - при этом только в сентябре показатель упал на 4,2% г/г. В пресс-службе "Аэрофлота" отрицательную динамику, фиксируемую четвертый месяц подряд, объясняли в том числе временными ограничениями полетов.

Внуково Аэрофлот Домодедово МАУ Шереметьево Росавиация Москва
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