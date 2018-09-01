Московская транспортная прокуратура начала проверку после инцидента в аэропорту Сочи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку в связи с аварийной посадкой самолета авиакомпании "Ютэйр" в аэропорту Сочи.

"Указанная авиакомпания зарегистрирована в г.Тюмени, однако поскольку самолет вылетал из международного аэропорта "Внуково", Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит исполнение законодательства по безопасности полетов в части предполетного технического обслуживания воздушного судна", - говорится в сообщении ММТП.

1 сентября самолет "Боинг-737" авиакомпании "Ютэйр" при посадке в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего у него загорелись оба крыла.

Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей. Госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей. Из самолета было эвакуировано 166 человек. При эвакуации людей из загоревшегося самолета от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

По факту аварийной посадки самолета следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".