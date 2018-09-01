МАК подключился к расследованию инцидента с "Боингом" в Сочи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию происшествия в аэропорту Сочи, где при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает в субботу официальный сайт МАК.

"01.09.2018 на аэродроме Сочи произошло авиационное происшествие с самолетом Boeing 737-800 VQ-BJI авиакомпании "ЮТэйр". По имеющейся информации, после посадки произошло выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате выкатывания и последующего пожара самолет получил серьезные повреждения. Погибших нет. Данные о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе.