В аэропорту Сочи, во "Внуково" и в компании "ЮТейр" началась выемка документов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Следователи проводят выемку документации в аэропорту "Сочи", во "Внуково" и в компании "ЮТейр" в рамках расследования дела об инциденте с самолетом.

"В рамках уголовного дела по факту аварийной посадки самолета в Сочи назначен ряд судебных экспертиз. Следователи осуществляют выемку необходимой документации в аэропортах "Сочи", "Внуково" и в авиакомпании "ЮТейр"",- сообщает Следственный комитет.

1 сентября в 2:50 мск в аэропорту "Сочи" при посадке самолета "Боинг 738" авиакомпании "ЮТэйр", выполнявшего рейс UT579 "Внуково-Сочи", самолет выкатился за пределы посадочной полосы, загорелись оба крыла. Минздрав России сообщает о 18 пострадавших, среди которых трое детей. Госпитализировано шесть человек. Из самолета было эвакуировано 166 человек.

При эвакуации от сердечного приступа скончался сотрудник аэропорта.

По факту аварийной посадки самолета следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей".

В СКР заявили, что "следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в т.ч. ошибка пилота, техническая неисправность воздушного судна, неблагоприятные погодные условия, ошибки в работе наземных служб и другие".