Страховщики посчитали размер компенсаций пострадавшим из-за ЧП с самолетом в Сочи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирам самолета авиакомпании Utair, который во время сильного ливня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи и загорелся, положены страховые выплаты на сумму до 2 млн рублей, сообщил в субботу журналистам глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

По его данным, ответственность авиакомпании перед пассажирами была застрахована в СК "Сургутнефтегаз", размер компенсации установлен законодательством в пределах 2 млн рублей и зависит от полученных травм.

"Всероссийский союз страховщиков взял под особый контроль ситуацию и будет оказывать всестороннюю помощь пострадавшим в получении выплат. В частности ВСС сотрудничает с Фондом социального страхования (ФСС) по поддержке пострадавших и по упрощению процедур получения компенсаций", - сказал Юргенс.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании Utair столкнулся с ограждением и загорелся. Были эвакуированы 166 пассажиров. 18 человек пострадали.