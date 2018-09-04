Московское метро в День города будет работать круглосуточно

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В предстоящие выходные, когда Москва будет отмечать 871-й день рождения, в ночь с 8 на 9 сентября Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать без ночного перерыва. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов журналистам во вторник.

"Московский метрополитен и МЦК в День города, как и в Новый год, будут работать без перерыва. Двери метро и МЦК будут открыты всю ночь с 8 на 9 сентября", - сказал он.

По словам Ликсутова, с 01:00 до 05:30 воскресенья интервалы движения поездов метрополитена составят от 3,5 до 10 минут, МЦК - 10 минут.

Он также сообщил, что наземный транспорт два праздничных дня будет работать по графику будней. Кроме того, дополнительный подвижной состав выйдет на маршруты, пролегающие к местам массового пребывания граждан.

В связи с массовыми мероприятиями, рассказал он, на городском транспорте будут усилены меры безопасности.

Заммэра добавил, что ко Дню города выпустят брелки "Тройка" с видами старой Москвы.

Помимо мероприятий Дня города 9 сентября в Москве пройдут выборы мэра.