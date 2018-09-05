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Москва

В случае плохой погоды в День города облака над Москвой разгонят за 100 млн рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мероприятия по возможной метеозащите столицы в дни празднования 871-летия обойдутся городскому бюджету в 100 млн рублей, информирует портал госзакупок.

По условиям госконтракта, облака над городом при необходимости разгонят до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

Заказчик работ - ГКУ "Экспертавтодор". Подрядчик - АНО "Агентство АТТЕХ".

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, 8 и 9 сентября в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в субботу составит 23-25, в воскресенье - 21-26 градусов.

Всего Москва зарезервировала на разгон облаков в праздники 2018 года (1 и 9 мая, 12 июня и День города) 400 млн рублей, уточняет портал.

Как разгоняют облака над Москвой

В 2017 году на метеозащиту Москвы 1 и 9 мая и 12 июня из бюджета выделялось 293 млн рублей. Еще 195 млн рублей резервировалось для разгона облаков во время празднования Дня города и во время проведения XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 14 октября.

В 2016 году работы по метеозащите Москвы 1 и 9 мая, 12 июня и в День города власти оценили в 346 млн рублей.

В 2015 году разгон облаков над городом 9 мая, 24 мая (День славянской письменности и культуры), 12 июня и в День города был оценен почти в 434 млн рублей.

В 2014 году на метеозащиту столицы 9 мая, 12 июня и в День города выделялось 182 млн рублей.

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