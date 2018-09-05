В случае плохой погоды в День города облака над Москвой разгонят за 100 млн рублей

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Мероприятия по возможной метеозащите столицы в дни празднования 871-летия обойдутся городскому бюджету в 100 млн рублей, информирует портал госзакупок.

По условиям госконтракта, облака над городом при необходимости разгонят до 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

Заказчик работ - ГКУ "Экспертавтодор". Подрядчик - АНО "Агентство АТТЕХ".

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, 8 и 9 сентября в Москве ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в субботу составит 23-25, в воскресенье - 21-26 градусов.

Всего Москва зарезервировала на разгон облаков в праздники 2018 года (1 и 9 мая, 12 июня и День города) 400 млн рублей, уточняет портал.