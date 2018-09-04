Часть центра Москвы станет пешеходной на День города

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В связи с праздничными мероприятиями, приуроченными ко Дню города, с 7 по 9 сентября в Москве перекроют часть улиц, сообщает сайт мэрии.

Пешеходным станет участок Тверской улицы до Бульварного кольца. Движение перекроют в пятницу, 7 сентября, в 00:01 и возобновят в понедельник, 10 сентября, в 06:00, говорится в сообщении.

С 7 по 10 сентября будут также полностью перекрыты некоторые прилегающие к Тверской улице переулки: Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский, а также Тверской проезд. Движение возобновится 10 сентября в 12:00.

С пятницы по воскресенье перекроют движение в Большом Николопесковском переулке. Ограничение будет действовать с 00:01 7 сентября по 06:00 9 сентября.

Непосредственно в День города, 8 сентября, перекроют Цветной бульвар (с 11:00 до 17:00) и прилегающую часть Садово-Сухаревской улицы (с 07:00 до 17:00), Волхонку (с 11:00 до 21:30) и Москворецкую улицу (с 20:50 до 21:10).

Трубная площадь также будет закрыта для движения автомобилей (с 11:00 до 17:00).

9 сентября с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам.

Кроме того, автомобилистам будут недоступны участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улица Петровка на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка.

В связи с мероприятиями ЦИК России 8 и 9 сентября (с 08:00 субботы по 23:00 воскресенья) будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке, добавляют в мэрии.