Участник несанкционированной акции в Москве стал фигурантом уголовного дела

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Москве возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированной акции в центре столицы, который нанес травму полицейскому, сообщила "Интерфаксу" в воскресенье представитель столичного СКР Юлия Ивыанова.

"По версии следствия, 9 сентября 2018 года мужчина, принимая участие в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, в ответ на законные требования сотрудника полиции нанес последнему удары в область головы. В результате полицейскому были причинены телесные повреждения", - отметила Иванова.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшедшего.

Акции против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, проходили сегодня во многих крупных городах России. В Москве митинг начался днем на Пушкинской площади. Она не была согласована городскими властями. Его численность полиция оценила в 2 тыс. человек. Когда участники акции двинулись в сторону Манежной площади, начались задержания.