В Мособлизбиркоме подтвердили факты нападения на членов "Яблока" в Красногорске

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - На двух избирательных участках в Красногорске совершено нападение на членов комиссий от партии "Яблоко", нападавшие задержаны, сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Такой сигнал есть, мы его получили. По обоим участкам в Красногорске отработали правоохранительные органы, в обоих случаях люди, совершившие правонарушения, задержаны. И сейчас проводится процедура дознания", - сказала Хаймурзина на брифинге в областном информационном центре.

Ранее в социальных сетях появилась информация о нападении на двух избирательных участках Красногорска на членов комиссий от партии "Яблоко".