Российские космонавты проголосуют на выборах губернатора Подмосковья с борта МКС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Космонавты "Роскосмоса" Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в воскресенье проголосуют на выборах губернатора Московской области с борта Международной космической станции (МКС), сообщили "Интерфаксу" в Центре управления полетами.

Голосование состоится днем. В предыдущий раз, на выборах президента РФ свой голос из космоса за одного из кандидатов отдал Антон Шкаплеров - единственный россиянин, находившийся в марте на МКС. Перед полетом он назначил доверенным лицом командира отряда космонавтов Олега Кононенко, который зачитал ему имена кандидатов, а затем Шкаплеров сообщил о том, напротив чьей фамилии Кононенко должен поставить отметку. После этого бюллетень был опущен в урну для голосования, привезенную членами избирательной комиссии.