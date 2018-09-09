Видео вброса на участке во Владимирской области оказалось фальшивкой

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Информация о вбросе бюллетеней на избирательном участке № 51 во Владимирской области не соответствует действительности, сообщает облизбирком.

О видеозаписи, якобы подтверждающей факт нарушения, размещенной в Интернете, облизбиркому стало известно около 12:00 воскресенья. Однако по результатам проверки выяснилось, что запись была размещена в сети 8 сентября 2018 года, то есть накануне дня голосования.

"Кроме того, расположение технологического оборудования в помещении, состав, якобы, членов комиссии на видеозаписи не соответствуют действительности, что подтверждается представленными в адрес Избирательной комиссии Владимирской области фотографиями помещения для голосования избирательного участка № 51", - говорится в сообщении.

Ранее похожий случай был зафиксирован в Москве. Столичные наблюдатели сообщили о присланной им видеозаписи вброса на участке 2342. После проверки также выяснилось, что расположение столов и организация пространстве на этом участке в реальности выглядят по-другому. Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов заявил, что, по его мнению, это была намеренная фальсификация.