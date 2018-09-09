Юриста ФБК Любовь Соболь отпустили из полиции

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, которая была заявителем несогласованного московскими властями митинга против повышения пенсионного возраста, отпустили из полиции.

Это произошло через 14 часов после задержания. Соболь вменяют нарушение правил организации публичного мероприятия и неповиновение полиции.

"Спустя 14 часов незаконного удерживания меня силой в ОВД "Даниловский", я на свободе! Спасибо адвокатам и тем, кто поддерживал!" - написала она в своем твиттере в воскресенье вечером.

Спустя 14 часов (!!!) незаконного удерживания меня силой в ОВД Даниловский, я на свободе! Спасибо адвокатам и тем, кто поддерживал! И тем, кто не побоялся и вышел!!! 😘😍❤️ Ребята-коллеги остаются в ОВД на ночь. Буду завтра в "КАКТУС" на @navalnylive: https://t.co/tDNV99zDZC pic.twitter.com/9BwkPM4cRe — Соболь Любовь (@SobolLubov) 9 сентября 2018 г.

По ее словам, было составлено два административных протокола - о нарушении порядка организации публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП РФ) и о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). "Но в чем конкретно я обвиняюсь - загадка до сих пор. Даже в протоколе требования, которым я должна была якобы подчиниться, не описаны", - добавила Соболь.

Она уточнила, что других задержанных сотрудников ФБК оставили в ОВД "Даниловский" на ночь.

Ранее сообщалось, что в воскресенье были также задержаны сотрудники ФБК Николай Ляскин и Руслан Шаведдинов, ведущий новостей Youtube-канала "Навальный Live" Дмитрий Низовцев.

Кроме того, накануне были задержаны сотрудник ФБК Георгий Албуров, сотрудник московского штаба Алексея Навального Николай Касьян и соратник оппозиционера Владимир Милов.

В воскресенье в Москве прошла несанкционированная властями протестная акция сторонников Навального против повышения пенсионного возраста. По данным столичной полиции, в ней приняли участие 2 тыс. человек.