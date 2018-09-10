На выборах мэра проголосовало больше половины москвичей, находящихся под домашним арестом

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Все москвичи, находящиеся под домашним арестом и пожелавшие принять участие в выборах мэра столицы, воспользовались этим правом, сообщил журналистам член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в ночь на понедельник.

"Под домашним арестом находится 657 человек, пожелали проголосовать на выборах 361, из них проголосовали - 361", - сказал он.

По его словам, 144 граждан, находящихся под домашним арестом, не имели право на прогулку, однако получили разрешение от следователей посетить избирательные участки.

В Мосгоризбиркоме также напомнили, что все 2 тыс. 238 москвичей, находящихся в СИЗО приняли участие в выборах.