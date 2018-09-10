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Собянин объявил о своей победе на выборах мэра Москвы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий мэр Москвы Сергей Собянин объявил о своей победе на выборах; соответствующая запись опубликована на сайте градоначальника.

"Мы победили! Спасибо, Москва", - говорится в публикации, сделанной в воскресенье вечером.

Авторы ссылаются на данные экзит-полов, согласно которым действующий мэр набрал 74% голосов москвичей.

Между тем, официальных результатов голосования в столице пока нет. К настоящему моменту Мосгоризбирком обработал 6,7% протоколов; на их основании Собянин набирает 69,78% голосов.

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Теги: Москва, Сергей Собянин

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