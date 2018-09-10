По итогам обработки половины бюллетеней Собянин набрал почти 70% голосов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Действующий мэр Москвы Сергей Собянин по результатам обработки 56,38% протоколов участковых избирательных комиссий набирает 69,49% голосов избирателей, сообщает Мосгоризбирком.

Явка составила 30,3% избирателей.

По данным Мосгоризбиркома, второе место занимает кандидат в мэры от КПРФ Вадим Кумин, за которого проголосовали 11,65% избирателей, третье место у кандидата от "Справедливой России" Ильи Свиридова - 7,28%, на четвёртом Михаил Дегтярёв - 6,82% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина - 1,88%.

На прошлых выборах мэра в 2013 году за Собянина проголосовали 51,37% избирателей при явке 32,03%.