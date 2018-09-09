Экзит-полы отдали Собянину 74% голосов москвичей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Действующий мэр Москвы Сергей Собянин набирает 74% голосов избирателей, следует из данных экзит-полов Центра политических технологий.

Соответствующие цифры опубликованы телеканалом "Москва 24" в воскресенье после 22:00, когда завершилось голосование.

Согласно опросу на выходе из избирательных участков, второе место занимает кандидат от КПРФ Вадим Кумин, третье место делят кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев и от "Справедливой России" Илья Свиридов, у которых по 6% голосов.

Последнее место занимает выдвинутый партией "Союз горожан" Михаил Балакин, за которого проголосовали 2% избирателей.