Завершилось голосование на выборах мэра Москвы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Голосование за кандидатов в мэры Москвы на более чем 3,8 тыс. избирательных участках завершилось в 22:00.

Теперь члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов избирателей и оформлению итоговых протоколов.

По состоянию на 22:00 явка избирателей составила 27,54%. В 2013 году на мэрских выборах итоговая явка была около 32%.

Из 3 тыс. 808 избирательных участков, на которых горожане выбирали мэра, 209 впервые были организованы за пределами города на территории четырех областей - Московской, Калужской, Владимирской и Тульской.

175 участков образованы в местах временного пребывания граждан - в больницах и СИЗО. Более 1,5 тыс. участков оборудованы КОИБами (электронными комплексами обработки избирательных бюллетеней).

Заявления по системе "мобильный избиратель" подали 283 тыс. москвичей, желающих проголосовать не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического нахождения в день голосования, в том числе 125 тыс. - на "дачных" участках.

Ожидается, что первые предварительные данные результатов выборов мэра Москвы в Мосгоризбиркоме озвучат ближе к полуночи.

Кандидатами в мэры зарегистрированы пять человек: самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, выдвиженец КПРФ Вадим Кумин, Михаил Дегтярев (ЛДПР), Илья Свиридов (партия "Справедливая Россия") и экс-владелец компании СУ-155 Михаил Балакин, выдвинутый партией "Союз горожан".

Кроме мэра Москвы в 13 поселениях Новой Москвы также проходили выборы местных депутатов.

Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов оценил ход голосования в Москве, назвав его "очень спокойным".