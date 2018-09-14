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Москва

Падение пассажира на пути привело к сбою на серой ветке московского метро

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Женщина упала на рельсы на станции "Боровицкая" московского метро, сообщил "Интерфаксу" в пятницу руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев

"Сегодня около 8:30 на станции метро "Боровицкая" 30-летняя женщина упала на рельсы под прибывающий электропоезд по собственной неосторожности", - сказал Мышляев.

Он добавил, что машинист успел затормозить перед упавшей.

"Полицейские опросили очевидцев произошедшего, включая машиниста электропоезда, которые подтвердили, что падение было по неосторожности", - добавил Мышляев.

По его информации, пострадавшая рассказала, что у нее внезапно закружилась голова, она потеряла равновесие, находясь у края платформы, и упала на рельсы.

"Прибывший наряд медиков поставил диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, перелом руки и алкогольной опьянение. Для оказания квалифицированной помощи, пострадавшая была экстренно госпитализирована в НИИ скорой помощи им.Склифосовского", - сообщил Мышляев.

В пресс-службе метрополитена сообщили "Интерфаксу", что в связи с падением пассажира на пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии в пятницу утром поезда ходили с увеличенными интервалами.

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Теги: Москва, метро

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