Хуснуллин заявил о возможном запуске линии метро до "Внуково" к 2023 году

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Строительство участка "желтой" линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта "Внуково" может быть завершено до конца 2022 года, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется утвердить в следующем году, а строительство может быть завершено до конца 2022 года", - заявил Хуснуллин.

Он отметил, что продление Калининско-Солнцевской линии метро предусматривается от тупиков за станцией "Рассказовка" вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту Внуково вдоль Центральной улицы. "На участке протяженностью 5,2 км планируется разместить две станции: "Пыхтино" и "Внуково", - добавил Хуснуллин.

Заммэра подчеркнул, что продление "желтой" линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание аэропорта "Внуково", а также обеспечить скоростной связью поселения Внуковское, Марушкинское и Филимонковское "новой" Москвы с центральной частью города.

Как сообщалось, 30 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл пассажирское движение по новому 14-километровому участку Калининско-Солнцевской линии метрополитена, который включает станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка", а также электродепо для обслуживания этого радиуса подземки. Одновременный ввод такого протяженного участка произошел впервые в истории столичной подземки, а сразу семь станций открылись впервые с 1983 года.