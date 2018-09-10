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Москва

На новом участке желтой линии московского метро остановилось движение поездов

Есть обновление от 07:31

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Сбой в движении поездов произошёл в понедельник утром на новом участке Солнцевской линии Московского метрополитена.

"По техническим причинам между станциями "Раменки" и "Говорово" временно нет движения поездов", - сообщили в пресс-службе метро.

Специалисты работают над скорейшим восстановлением движения на линии.

Участок Солнцевской линии московского метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" был открыт для пассажиров 30 августа.

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