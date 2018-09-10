Движение на новом участке желтой ветки московского метро восстановлено

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Восстановлено прерванное в понедельник утром движение поездов на новом участке Солнцевской линии Московского метрополитена.

"В настоящее время движение на линии восстановлено в полном объеме и введено в график", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам прерывалось движение поездов на новом участке линии между станциями "Раменки" и "Говорово". При этом пассажирам метро рекомендовали пользоваться наземным транспортом.

О причинах, приведших к остановке движения, не сообщается.

Новый участок Солнцевской линии московского метро от станции "Раменки" до "Рассказовки" был открыт для пассажиров 30 августа.