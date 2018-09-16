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Москва

В московском велопараде поучаствовали около 20 тыс. человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Около 20 тыс. человек приняли участие в Осеннем Московском велопараде в воскресенье, несмотря на дождь.

"В который раз москвичи и гости города показывают, что непогода - это не повод отказаться от поездок на велосипеде. Несмотря на дождь, в последнем в этом году заезде приехали поучаствовать около 20 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Сбор велосипедистов начался в 11:00 на Звёздном бульваре и Останкинском проезде. Заезд стартовал в 12:00, участники проехали около 30 км по улицам и набережным Москвы и финишировали в парке Красная Пресня.

Участники приезжали не только на обычных городских и горных велосипедах, но и на самодельных.

Тема этого велопарада - мультфильмы, поэтому многие оделись в костюмы мультипликационных героев.

Как сказали в департаменте, мероприятие открыло Европейскую неделю мобильности, которая завершится акцией "На работу на велосипеде" 21 сентября.

В этот день все желающие на своем примере покажут, что передвигаться по городу на велосипеде - это удобно. Для участников акции будут организованы "энергетические точки", где посетители, приехавшие на велосипеде, получат вкусные угощения и памятные сувениры, отметили в пресс-службе.

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