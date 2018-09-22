Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в городах Юга России

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Митинги против изменений в пенсионное законодательство, организованные коммунистами, состоялись в субботу в Симферополе, Ростове-на-Дону, Астрахани и Черкесске, сообщается на официальных сайтах отделений партии КПРФ.

В Симферополе митинг прошел в парке имени Гагарина. По словам организаторов, акция протеста прошла без инцидентов. В администрации города "Интерфаксу" уточнили, что митинг был согласован с властями.

В свою очередь корреспондент агентства в Астрахани передал, что согласованный митинг местного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста прошел в сквере имени Кирова, задержаний не было.

Представитель отделения КПРФ в Карачаево-Черкесии сообщил агентству, что согласованная акция протеста состоялась в Черкесске на Вокзальной площади. Это стал уже третий такой митинг в городе. Он прошел без инцидентов. "Участники акции выступают против повышения пенсионного возраста. Это антинародная реформа и ее нельзя принимать" - заявил собеседник агентства.

В Ростове-на-Дону согласованная акция протеста прошла возле дворца спорта. Организаторы сообщили агентству, что все прошло спокойно, без каких-либо инцидентов.

Официальными данными о количестве участников акций во всех этих городах "Интерфакс" пока не располагает.