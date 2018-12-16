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Москва

Москвичей предупредили о тумане и гололедице ночью

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупредил жителей Москвы о тумане и гололедице в ближайшие три часа, а также ночью и в первой половине дня 16 декабря, сообщается на сайте ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и в первой половине дня 16 декабря в городе Москве ожидается туман с видимостью 200-700 метров, изморозь, на дорогах гололедица", - уточняет МЧС.

Ведомство рекомендовало автомобилистам "значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств", а пешеходам "необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде в тумане при движении по краю проезжей части".

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Теги: МЧС, Москва

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