В столичном дептрансе рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы советует москвичам сменить летнюю резину на зимнюю.

"ЦОДД рекомендует сменить летнюю резину на зимнюю. Главный ориентир - стабильная среднесуточная температура ниже 5-7 градусов", - говорится в сообщении столичного дептранса, опубликованном в мессенджере Max.

Там посоветовали не откладывать замену, особенно тем, кто регулярно ездит между Москвой и областью: за городом холодает раньше.

"Ориентироваться только на календарь не нужно - важны фактическая температура и прогноз. При установке зимних шин проверьте их состояние и остаточную глубину протектора: она должна быть более 4 мм, а шины нужно установить на все колеса", - пояснили в ЦОДД.

В центре предупреждают, что если вовремя не поменять резину, то это может привести к аварии и заносу машины при резких маневрах.

"С похолоданием резиновая смесь летних шин твердеет и теряет эластичность, ухудшается сцепление с дорогой и управляемость автомобиля, тормозной путь увеличивается, и машина начинает вести себя непредсказуемо", - информируют в ЦОДД.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина посоветовала автомобилистам московского региона перейти на "зимнюю резину" из-за ожидающегося понижения температуры и осадков. "Надо уже готовиться, потому что есть прогноз на осадки, плюс ночные минусы, конечно. И поэтому может быть скользкая дорога, особенно в Подмосковье", - сказала она "Интерфаксу".

По ее данным, 2 ноября, в понедельник, в Москве ожидается переменная облачность, ночью - -1 - +1, по области - -4 - +1, ветер слабый, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков - 6-8 градусов - понижение температуры, по области 4-9 градусов.

3 ноября к вечеру начнется дождь, переходящий в первый мокрый снег, 4 ноября он растает, погода днем будет 2-7 градусов тепла. С 5 по 8 ноября облачно, небольшие осадки - -3 - +2 ночью; плюс 1-6 днем, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, добавила синоптик.