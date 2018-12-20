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Москва

Газ для москвичей с Нового года подорожает на 11 копеек за кубометр

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - С 1 января 2019 года тариф на газ для населения в Москве вырастет на 1,7%. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы в четверг.

"Индексация тарифа на газ, как и на все коммунальные услуги, в 2019 году будет происходить в два этапа: с 1 января и с 1 июля, что связано с увеличением НДС. Тариф на газ с Нового года вырастет на 11 копеек до 6 рублей 74 копеек за кубометр", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что параметры роста тарифа с 1 июля пока не определены ввиду особенностей расчета, предусматривающих учет федеральных решений (принимаемых ФАС России).

"Эти решения должны быть приняты в следующем году до 1 июля", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в 2019 году будет полностью сохранена действующая система мер социальной поддержки граждан по оплате жилищных и коммунальных услуг.

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